Вашингтон, 29 июля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Представители американского актёра Боба Оденкерка сообщили, что артист находится в стабильном состоянии. Об этом пишет издание Deadline.

Цитата из т/с «Лучше звоните Солу». реж Винс Гиллиган. 2015. США

По данным СМИ, у Оденкерка случился сердечный приступ. «Мы можем подтвердить, что состояние Боба стабильное после сердечного приступа. Он и его семья хотели бы выразить благодарность невероятным врачам и медсестрам, которые заботились о нем, а также его актерскому составу, съемочной группе и продюсерам, которые остались с ним», — заявили представители актёра.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля 2021 года Боб Оденкерк был госпитализирован. Артист потерял сознание во время съёмок сериала «Лучше звоните Солу».