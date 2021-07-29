Уфа, 29 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. Предприятие привлекли к ответственности за производство мясной продукции с опасными бактериями в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по региону.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Фарш

Сообщается, что сотрудники территориальных управлений Россельхознадзора по Башкирии, Калужской, Смоленской и Брянской областей отобрали пробы мяса птицы производства ООО «Турбаслинские бройлеры». Нескольких партий замороженного куриного фарша общим весом 454 кг и сроком годности до 8 августа текущего года были исследованы на соответствия техническим регламентам ЕАЭС.

«Пробы мяса птицы направлялись в Тульский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ЦНМВЛ». Согласно протоколам испытаний лаборатории, в замороженном курином фарше обнаружены патогенные палочковидные бактерии Listeria monocytogenes, которые вызывают инфекционное заболевание листериоз», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что сотрудники управления Россельхознадзора по Башкирии провели административное расследование. В результате предприятие было привлечено к ответственности по ч. 4.1 ст. 28.2 КоАП РФ.

«Управлением Россельхознадзора по Республике Башкортостан в отношении ООО «Турбаслинские бройлеры» задействованы меры усиленного лабораторного контроля, с октября 2020 года относительно продукции предприятия действуют временные запреты», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии зарегистрирован летальный случай от завозной малярии.