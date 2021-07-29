Салехард, 29 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком автономном округе скончались ещё три пациента с COVID-19. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее количество летальных случаев достигло уже 471. За последние сутки в регионе выявили 132 новых заразившихся коронавирусом. А с начала пандемии их количество составляет уже 43 364.

Выздоровели уже 41 224 человек. В стационарах находятся 999 граждан.