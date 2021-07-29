Мурманск, 29 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области скончались девять ковид-пациентов, общее количество жертв инфекции в регионе выросло до 1536. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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По данным штаба, накануне, 28 июля, в регионе было выявлено 255 носителя коронавируса. лидеры по приросту заболевших — Мурманск, Североморск, Мончегорск и Кольский район. Всего на лечении с инфекцией находится 8871 житель региона.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманских студентов будут заселять в общежития только при наличии сертификата о ковид-вакцинации.