Вильнюс, , 14:53 — REGNUM Вопрос возможного введения в ряде регионов Литвы чрезвычайного положения из-за наплыва мигрантов требует предварительной проработки, но будет решён в ближайшее время. Об этом литовский президент Гитанас Науседа заявил 29 июля по итогам встречи с лидерами парламентских партий.

Гитанас Науседа Augustas Didžgalvis

Он отметил, что перед принятием решения нужно оценить последствия такого шага — введения режима ЧП в регионах, прилегающих к Белоруссии. Оценка нужна не только для усиления охраны рубежей, но и ради соблюдения гражданских прав.

Встреча с партийными лидерами была посвящена борьбе с нелегальной миграцией.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне МВД Литвы предложило объявить чрезвычайное положение в районах, граничащих с Белоруссией, из-за перетока в страну нелегальных мигрантов из азиатских и африканских стран. Режим ЧП расширяет полномочия военных и правоохранителей, но ограничивает общественную жизнь.

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