Красногорск, 29 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьёв 29 июля подписали соглашение о цифровой трансформации военкоматов на территории региона. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья.

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Это стало перовым подобным соглашением Минобороны России с регионами. Ожидается, что опыт Московской области по этому вопросу в будущем распространят по всей стране.

«Работа уже начата — теперь встать на воинский учет через МФЦ можно за 20 дней вместо 30. Военные пенсионеры могут получить справки о размере пенсии и праве на лечение в медучреждениях военного ведомства всего за 1 день — онлайн на региональном портале госуслуг Московской области», — отметил Воробьев.

Главы региона также отметил, что модернизация коснется и облика подмосковных военных комиссариатов. В них будет выполнен капитальный ремонт, а рабочие места сотрудников оснастят современной мебелью и всем необходимым оборудованием. Для посетителей появится удобная маршрутизация и электронная очередь. Пилотный проект будет реализован в Одинцове.