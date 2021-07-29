Москва, 29 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Для взлета цен на газ в Европе несколько причин — холодная зима, жаркое начало лета, сокращение поставок сжиженного газа из США, увеличившийся спрос в Азии, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

«К существенному росту прибыли Газпрома эта ситуация не приведет — он большую часть газа поставляет по долгосрочным контрактам и сейчас не спешит наращивать поставки.

Зато такая ситуация должна теоретически привести к ускорению согласования окончательного запуска «Северного потока — 2».

Если, как ожидается, коммерческие поставки начнутся уже в октябре 2021 года, мощностей новой трубы должно хватить для того, чтобы зимой европейцы не замерзли», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через территорию Украину на август (63,7 млн кубометров в сутки), что вызвало рекордный рост цен на газ в Европе.

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