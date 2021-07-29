Mercedes-Benz представил бронированную версию нового S-Class
Берлин, 29 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz представила бронированную версию седана S680 Guard 4Matic. Об этом сообщается на сайте компании.
Отмечается, что модель получила максимальную степень баллистической защиты для легковых машин стандарта VPAM VR10.
Под этим классом защиты подразумевается броня 18−23 мм и 10-слойные тяжелые стекла. В таком автомобиле находящиеся внутри люди будут защищены от очередей из автомата Калашникова и от попадания бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).
Автомобиль получил специальные шины Michelin PAX с технологией run-flat, которые могут позволить проехать машине еще 30 км после того, как их пробили. В список оснащения модели входит также встроенный бак с кислородом, который обеспечит автономную подачу воздуха в салон в экстренной ситуации.
За счет брони масса автомобиля достигла 4,2 тонны. Это привело к тому, что подвеску тормозные механизмы пришлось усилить, а также перенастроить трансмиссию и рулевое управление.
Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz может представить новый кросс-универсал Mercedes-Benz C-Class в 2022 году.
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