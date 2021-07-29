Берлин, 29 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. Компания Mercedes-Benz представила бронированную версию седана S680 Guard 4Matic. Об этом сообщается на сайте компании.

Mercedes-Benz

Отмечается, что модель получила максимальную степень баллистической защиты для легковых машин стандарта VPAM VR10.

Под этим классом защиты подразумевается броня 18−23 мм и 10-слойные тяжелые стекла. В таком автомобиле находящиеся внутри люди будут защищены от очередей из автомата Калашникова и от попадания бронебойных и бронебойно-зажигательных пуль, в том числе выпущенных из снайперской винтовки Драгунова (СВД).

Автомобиль получил специальные шины Michelin PAX с технологией run-flat, которые могут позволить проехать машине еще 30 км после того, как их пробили. В список оснащения модели входит также встроенный бак с кислородом, который обеспечит автономную подачу воздуха в салон в экстренной ситуации.

За счет брони масса автомобиля достигла 4,2 тонны. Это привело к тому, что подвеску тормозные механизмы пришлось усилить, а также перенастроить трансмиссию и рулевое управление.

Ранее стало известно, что компания Mercedes-Benz может представить новый кросс-универсал Mercedes-Benz C-Class в 2022 году.

Читайте также: Mercedes-Benz представил тизер нового компактвэна Citan