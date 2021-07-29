Тирасполь, 29 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Неизвестный сообщил правоохранителям о «минировании» краеведческого музея в Бендерах. Об этом 29 июля сообщает пресс-центр министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

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По данным пресс-центра, сообщение поступило около полудня по местному времени (совпадает с мск). Правоохранители эвакуировали сотрудников музея, а также жителей соседнего дома.

«На месте экстренные службы города. Сапёры проводят поиски возможных взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что сегодня, 29 июля, также поступило сообщение о «минировании» здания городского совета народных депутатов в Тирасполе.

Напомним, 29 июля в Приднестровье отмечают государственный праздник — годовщину ввода в регион российских миротворцев.