Белгород, 29 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Сформировать на территории Белгородской области особую экономическую зону предложил 29 июля на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Вячеслав Гладков. Руководитель региона считает, что это поможет привлекать новые инвестиции и создавать рабочие места для местных жителей. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Встреча президента с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым (в режиме видеоконференции)

Вячеслав Гладков отметил, что встретился практически со всеми владельцами, руководителями большого, малого и среднего бизнеса. Власти и предприниматели договорились, что к 2030 году регион сможет удвоить валовый региональный продукт. По итогам 2020 года ВРП области предварительно составит 990 млрд рублей, через 10 лет возможно увеличить его до двух триллионов рублей.

«На Санкт-Петербургском экономическом форуме с двумя крупнейшими компаниями — с «Металлинвестом» и с Новолипецким металлургическим комбинатом — подписали соглашение о намерениях. Готовы вкладывать, особенно Новолипецкий металлургический комбинат. Поэтому формулирую просьбу: планируется инвестировать на первом этапе 250 миллиардов рублей, на втором этапе — 150. На что? Начиная с увеличения добычи руды, и поэтапно — обогащение, производство окатышей, производство ГБЖ (горячебрикетированное железо), а вторым этапом на 150 миллиардов — это уже производство, используя зелёные технологии, листа из ГБЖ, которое позволит сократить углеродные выбросы, то есть получить продукцию, которая крайне востребована и в России, и за рубежом. Но без особой экономической зоны это реализовать за короткий промежуток времени невозможно», — сказал врио губернатора.

Владимир Путин предложил просчитать этот проект. Расчёты будут предоставлены в администрацию президента.

«В целом, конечно, если создать условия для продолжения инвестпроцессов в регионе, это очень важно, обязательно посмотрим на это. Я бы поддержал это», — согласился президент.

Как сообщало ИА REGNUM, цель увеличения ВРП региона Вячеслав Гладков внёс в обновленную Стратегию развития Белгородской области.