Белгородские власти просят Путина о создании особой экономической зоны
Белгород, 29 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Сформировать на территории Белгородской области особую экономическую зону предложил 29 июля на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Вячеслав Гладков. Руководитель региона считает, что это поможет привлекать новые инвестиции и создавать рабочие места для местных жителей. Стенограмму встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
Вячеслав Гладков отметил, что встретился практически со всеми владельцами, руководителями большого, малого и среднего бизнеса. Власти и предприниматели договорились, что к 2030 году регион сможет удвоить валовый региональный продукт. По итогам 2020 года ВРП области предварительно составит 990 млрд рублей, через 10 лет возможно увеличить его до двух триллионов рублей.
Владимир Путин предложил просчитать этот проект. Расчёты будут предоставлены в администрацию президента.
Как сообщало ИА REGNUM, цель увеличения ВРП региона Вячеслав Гладков внёс в обновленную Стратегию развития Белгородской области.