Москва, 29 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Банк России нашел способ оправдать свое бездействие и пагубность проводимой им политики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Так он прокомментировал информацию ЦБ РФ о многочисленных негативных последствиях, к которым будто бы может привести быстрое увеличение кредитования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Таким образом они обосновывают свое бездействие и разрушительность своей политики. Грубо говоря, если вы не будете поливать растение, оно засохнет. И когда это случится, вы скажете, что его совершенно бессмысленно поливать, потому что оно засохло и не воспримет эту воду. И это будет правдой. Банк России уже давно прошел ту точку, когда небольшие кредитные вливания могли бы поддержать российскую экономику. И сейчас это те самые люди, которые засушили растение, а потом говорят, что его нет смысла поливать», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее умозаключения экспертов ЦБ РФ жестко раскритиковал экономист Вадим Ковригин.