Оренбург, 29 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Оренбургской области за сутки выявили 327 заражений коронавиурсом. Это на три больше, чем днём ранее, сообщает 29 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Pixabay.com Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 55 621 носителя коронавируса. Выздоровели 46 507 пациентов, переболевших COVID-19. Жертвой болезни стали 1249 оренбуржцев. За последние сутки подтвердили восемь летальных исходов.

На сегодняшний день в больницах находятся 1586 человек, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Состояние 336 человек медики оценивают как тяжёлое.