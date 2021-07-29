Ялта, Крым, 29 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Все пляжи открыты для отдыхающих в Ялте — в городе ликвидировали последствия июньского наводнения. Об этом в соцсетях написала глава администрации курорта Янина Павленко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM На пляжах Ялты

«Все ялтинские пляжи — от Фороса до Гурзуфа — открыты! Морская вода соответствует требованиям СанПиН», — написала Павленко.

Сильные ливни привели к масштабному наводнению в Ялте 18 июня 2021 года. В результате десятки человек пострадали, есть погибшие, уничтожены автомобили, подтоплены дома. Пляжи постепенно открывали для отдыхающих в течение месяца — по мере ликвидации последствий наводнения.