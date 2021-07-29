Москва, 29 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Законопроект о снижении в два раза размера НДС на продукты питания, медикаменты и товары для детей разработали депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля, об этом сообщил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов.

ИА REGNUM Госдума и налоги

«Предлагаю сократить ставку НДС с 10 до 5% на социально значимые товары и продукты питания. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс сегодня направлены для получения отзыва в правительство России», — заявил Миронов.

Таким образом парламентарии предложили реальный механизм для снижения цен на широкий перечень самых разных товаров, отметил Миронов.

Законопроект охватывает максимально возможный перечень товаров: мясо, молоко, масло, яйца, фрукты, хлеб, одежда и игрушки для детей, книги, журналы, лекарства.

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