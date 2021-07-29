Омск, 29 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались девять человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали 1677 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 60 476 носителей коронавируса, выздоровели 44 592 человека.