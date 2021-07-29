Рига, 29 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В четверг, 5 августа, муниципальное предприятие Rīgas siltums проведет гидравлическую проверку теплосетей столицы Латвии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия, отметив, что делается это, чтобы подготовиться к следующему отопительному сезону и своевременно выявить места возможных повреждений.

Monyf Теплосеть в подвале

Во время проверки сетей подачи горячей воды не будет в Старой Риге, Центре Риги, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Дрейлини, Плявниеках, Пурвциемсе, Межциемсе, Тейке, Югле, Чиекуркалнсе, Саркандаугаве, Межапарке, Гризинькалнсе, Брасе, Московском форштадте, Авотах, Румбуле, Шкиротаве, Скансте, Закюсале и Петерсале.

Предприятие обещает, что гидравлическая проверка пройдет за один день. Отмечается, что в местах, где будут выявлены повреждения, из-за ремонтных работ это может занять более долгое время.

Чтобы в случае повреждений горячая вода не попала в окружающую среду, перед гидравлической проверкой ее остужают примерно до 45 градусов. А потому в части домов Риги температура горячей воды постепенно снизится уже в среду, 4 августа, вечером.