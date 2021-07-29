Амстердам, , 14:31 — REGNUM Граждане из России «заинтересованы в политической и военной разведке» в Нидерландах. В этом уверен глава Службы общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) Эрик Акербом. Об этом он заявил в программе EenVandaag на голландской общественной телевизионной сети NPO 1.

Шпионаж AJC1

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В качестве примера он привёл судебный процесс по делу о крушении рейса MH17.

«Россия проявляет большой интерес к тому, как проходит этот процесс, кто принимает по нему решения», — добавил глава AIVD.

Акербом также заявил, что Россия «всё больше» интересуется технологиями.

«Это компании, которые, например, поставляют оборонные товары, но есть также заинтересованность в принятии политических решений», — подчеркнул Акербом.

По его словам, AIVD поработала над этим и выслала таких разведчиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года голландские СМИ со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности страны (AIVD) сообщили, что Нидерланды вскрыли «шпионскую деятельность» двух российских дипломатов, которые уже объявлены персонами нон грата и будут выдворены из страны.

В посольстве РФ в Гааге заявили, что никаких доказательств противоправных действий дипломатов РФ королевство Нидерланды не предъявило.