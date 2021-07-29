Ярославль, 29 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Ярославле в одной из школ учителей предупредили о возможном отстранении от работы в случае отказа от вакцинации. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Екатеринбург.рф Вакцинация

К журналистам обратились родители учеников ярославской школы. По их словам, учителям разослали приказ с согласованной датой вакцинации — 4 августа. Явиться на неё должны все работники, у которых нет медицинского отвода. В приказе говорится:

«Установить сроки прохождения вакцинации не позднее 31.08.2021 (в случае вакцинации 2 компонентами, оба должны быть сделаны не позднее указанного срока). Информация о вакцинации, медотводе или отказе от процедуры должна быть предоставлена в срок до 31.08.2021 . В случае отказа сотрудника от вакцинации без уважительной причины (медотвод) довести до него информацию о возможности отстранения работника от работы на основании пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 17.07.1998 № 157-ФЗ, абзаца восьмого части первой статьи 76 Трудового кодекса Российской Федерации».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обязательная вакцинация 60% сотрудников ряда сфер деятельности введена в Ярославской области приказом главного санитарного врача региона. В это число попали и учителя. Никто из педагогов публично не заявлял о нежелании делать прививку.