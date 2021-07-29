Казань, 29 июля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. В Татарии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Покушение на кражу») после обращения жительницы Казани с заявлением о телефонных мошенниках. Женщине удалось вовремя распознать обман и обратиться в полицию, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Телефонный мошенник

Со слов горожанки, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка, а затем поведал о незаконно оформленном на ее имя кредите в размере 7 тыс. рублей. Злоумышленник объяснил как можно решить проблему. Женщина согласилась и стала выполнять все указания звонившего. Она продиктовала номер своей банковской карты и все коды, которые приходили в СМС-сообщениях. Мужчина все это время был на связи и просил не прерывать разговор. По личным обстоятельствам женщине пришлось выключить телефон и через какое-то время она поняла, что ее пытаются обмануть. Горожанка позвонила на горячую линию банка и заблокировала свою карту. Мошенники продолжали звонить женщине, но все вызова она отклоняла. В офисе банка позже подтвердили, что на имя потерпевшей был оформлен онлайн-кредит в размере 1 млн рублей, которые пытались похитить злоумышленники.

ИА REGNUM напоминает, жительница Казани поверила поверила звонившим незнакомцам и оформила кредит через онлайн-банк. По указаниям злоумышленников она должна была перевести деньги через банкомат на продиктованные счета. По пути в банк женщина одумалась и поняла, что ее пытаются обмануть, а затем обратилась в полицию.

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