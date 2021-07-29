Красногорск, 29 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. На базе Общественной палаты (ОП) Московской области будет работать общественный штаб по наблюдению за выборами 17−19 сентября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе подмосковной ОП.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Как отметил руководитель регионального Общественного штаба по наблюдению за выборами, руководитель аппарата Общественной палаты Подмосковья Александр Тарарев, региональная ОП, согласно действующему законодательству, является субъектом общественного контроля за выборами. Поэтому на протяжении всего периода голосования на базе штаба будут работать пресс‑ и медиацентры. Кроме того, в нем будет доступна видеотрансляция с избирательных участков Московской области в режиме реального времени.

«За время предыдущих кампаний областная ОП приобрела большой опыт общественного наблюдения, в том числе путем мониторинга сообщений о возможных нарушениях, которые появляются в сети Интернет. Кроме того, на базе Штаба создается группа наблюдателей, которая занимается мониторингом видеотрансляций с избирательных участков. Эта практика будет продолжена и в предстоящей выборной кампании», — сказал Тарарев.