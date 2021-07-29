ФСБ нейтрализовала в Тюмени двух сторонников ИГ*
Тюмень, 29 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили в Тюмени ячейку сторонников террористической группировки ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 июля сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
Отмечается, что в ночь на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, которые попытались «извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника», боевики оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Пострадавших среди населения и правоохранителей нет.
Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Пензе, Уфе и Челябинске сотрудники ФСБ ликвидировали четыре ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили серию терактов в трёх регионах страны.
Два теракта было предотвращено в Москве, задержаны двое террористов. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.
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