* ИГ — запрещённая в России организация

Тюмень, 29 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выявили в Тюмени ячейку сторонников террористической группировки ИГ* (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 29 июля сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Тюменской области ФСБ РФ вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 29 июля при задержании главаря и его сообщника, которые попытались «извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника», боевики оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Пострадавших среди населения и правоохранителей нет.

Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июля Пензе, Уфе и Челябинске сотрудники ФСБ ликвидировали четыре ячейки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России предотвратили серию терактов в трёх регионах страны.

Два теракта было предотвращено в Москве, задержаны двое террористов. В Астраханской области и Кабардино-Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.

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