Омск, 29 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 377 случаев заражения коронавирусом, в том числе 307 человек лечатся амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 июля в оперштабе региона.

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За всё время в Омской области COVID-19 диагностировали у 60 476 человек. Выздоровели 44 592 человека. За сутки коронавирусную инфекцию победили 152 омича.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в регионе было подтверждено 375 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 154 человека.