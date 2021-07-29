Токио, 29 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Юмористический симулятор управления больницей Two Point Hospital станет временно бесплатным на консоли Nintendo Switch. Об этом сообщалось на официальной странице компании Nintendo в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Nintendo Switch

https://twitter.com/NintendoRU/status/1420322575167655936

Доступ к бесплатной версии смогут получить только подписчики сервиса Nintendo Switch Online. Акция продлится до 3 августа 2021 года.

В Two Point Hospital геймерам нужно построить больницу и следить за здоровьем её пациентов. Отличительной особенностью игры является наличие забавных выдуманных болезней — вроде редкого заболевания, которое превращает людей в клоунов.