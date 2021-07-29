Пермь, 29 июля, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 446 новых заражений коронавирусом, что на девять больше, чем днём ранее, сообщает 29 июля оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число зарегистрированных носителей коронавируса в регионе достигло 72 151, в Перми — 38 404. Показатель заболеваемости составил 2775,8 на 100 тыс. населения, Прикамье занимает 67 ранговое место среди субъектов РФ.

Оправились от болезни 63 922 пермяка. Жертвой коронавирусной инфекции стали 3169 человек, в том числе 18 — за последние сутки.

На сегодняшний день в COVID-центрах лечение получают 3042 пациента. Свободным остается 23,8% коечного фонда от фактически развёрнутого.