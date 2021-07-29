Нижний Тагил, Свердловская область, 29 июля, 2021, 14:26 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) дали восемь с половиной лет колонии общего режима водителю, сбившего четырёх пешеходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Такое решение принял Тагилстроевский районный суд. Также мужчину лишили права управления транспортными средствами на год и 10 месяцев.

В ходе ДТП один из пешеходов скончался, ещё один пострадавший получил тяжкий вред здоровью. Водитель ВАЗ-21 093 в момент инцидента был пьян и выехал на перекрёсток на красный свет, после чего столкнулся с иномаркой и выехал на тротуар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на свердловской трассе трое человек скончались в результате ДТП.

Читайте также: В Свердловской области на трассе погибли три человека