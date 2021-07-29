Москва, 29 июля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. На сегодняшний день, работа российского налогового ведомства отличается высокой эффективностью. Во многом, благодаря четко организованной работе ФНС, в последние годы значительно вырос уровень финансовой дисциплины частного бизнеса, заявил корреспонденту ИА REGNUM преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

REGNUM Бизнес

«Цифровизация всех сторон жизнедеятельности общества и все большая доля безналичных платежей в структуре расчетов, отставляют мало возможностей для реализации всевозможных схем ухода от налогов.

Однако кошмар любого добросовестного налоговика, связанный с ментальным ощущением, что где-то еще остаются доходы или операции, находящиеся вне поля зрения фискальных органов, заставляет последние требовать себе дополнительных инструментов контроля и регулирования.

При том, что на данный момент ФНС обладает широчайшими правами и обширным арсеналом методов ограничения деятельности недобросовестных налогоплательщиков.

Однако в рамках административной системы полномочий никогда не бывает много. Отсюда, попытка отечественных фискалов, расширить свои полномочие даже в ущерб комплексной государственной политике, направленной на поощрение деловой активности.

Собственно говоря, в очередной раз наблюдается, общая межведомственная нескоординированность, осуществляемой в стране экономической реформы. Использование дополнительного инструментария налогового регулирования, несущего в себе, пусть даже потенциальную, угрозу ограничения деятельности бизнеса и чреватого реальными финансовыми потерями, отнюдь не способствует нормализации делового климата в стране и вступает в явное противоречие с задачей развития малого и среднего предпринимательства, т.к. именно оно, прежде всего, попадает в группу риска.

Применение нового принципа регулирования, в российских реалиях, вполне может обернуться «эффектом кистеня», когда для перестраховки превентивная мера будет применяться к бизнесу, просто попавшему под подозрение в нарушении налоговой дисциплины (что, в большинстве случаев, является не следствием злого умысла, а результатом элементарной бухгалтерской ошибки).

Оперативная же блокировка любого работающего актива, неизбежно введет к финансовым и репутационным издержкам (не осуществлены расчеты с дебеторами-кредиторами, провалилась сделка и т. д).

В этом смысле, возникает необходимость соблюдения принципа взаимной ответственности сторон: в случае необоснованности или неадекватности нарушению применяемых налоговыми органами ограничительных мер, бизнес должен иметь право на безусловную компенсацию, причем во внесудебном порядке.

Это повысит ответственность налоговых органов перед обществом за свои действия. При отказе же ФНС удовлетворить требования по возмещению ущерба, при переносе рассмотрения вопроса в арбитражный суд, законодательством должно быть предусмотрены серьезные штрафные санкции, в случае доказанной необоснованности действий фискальных органов.

Разумеется, нельзя отрицать факт наличия рисков, сворачивания активов со стороны недобросовестных предпринимателей, при угрозе налоговой проверки. В этом смысле, необходимость определенных упреждающих действий со стороны контролирующих институтов вполне очевидна.

Тем более, что урон от экстренного закрытия бизнеса несет в первую очередь даже не государство, а непосредственные участники экономического процесса (акционеры, контрагенты в лице, прежде всего, кредиторов и поставщиков, сотрудники).

В большинстве случаев, подобные действия попадают под нормы уголовного кодекса, что предполагает совершенствование координации работы всех профильных ведомств (ФНС и МВД) и не требует дополнительного инструментария для фискальных органов.

Совершенствование уже существующих систем контроля создает основы вполне эффективного налогового регулирования. Анализ текущей отчетности и информационного поля вокруг бизнеса, визуальная оценка деятельности предприятия с использованием такой формы, как встреча с налоговым инспектором — всего этого, достаточно для понимания перспектив того или иного вида деятельности и дополнительные инструменты контроля для этого не требуются.

Возможность же оперативной блокировки, со стороны налоговых органов, имущества налогоплательщиков, может оказаться эффективным инструментом борьбы с действиями недобросовестных должников, только при соблюдении паритета интересов налоговых органов и предпринимательского сообщества (на основе взаимной ответственности), что должно быть соответствующим образом отражено в Налоговом кодексе РФ. В противном случае, новые меры фискального регулирования, станут одним из факторов, сдерживающих экономическое развитие страны», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФНС России может получить право блокировать имущество должников еще до окончания налоговой проверки.

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