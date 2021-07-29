Уфа, 29 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Подростка заподозрили в краже полумиллиона рублей у почтальона в Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Почтальон Печкин

По версии следствия, днем 23 июля 16-летний житель Октябрьского в подъезде дома напал на 34-летнего почтальона, которая разносила пенсию. Следователи считают, что несовершеннолетний нанес женщине удары по голове, украл сумку, в которой находилось более 500 тысяч рублей и убежал. По версии следствия, подозреваемый сжег похищенную сумку и свою олимпийку.

Отмечается, что подозреваемого оперативно задержали и изъяли похищенные деньги. Он сознался в содеянном.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам грабежа.

«Как оказалось, он совершил нападение на почтальона в доме, где сам и проживал», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Расследование дала продолжается.