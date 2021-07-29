В Южной Осетии за сутки выявили более 40 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 29 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 281 тестов на коронавирус, из которых 46 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 29 июля сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4213 носителей SARS-CoV-2, из них 3644 выздоровели, в том числе 40 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 569 носителей коронавируса.
Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 42 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 250 тестов. Выздоровевшими медики признали 15 человек.
Как рассказала журналистам Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике были госпитализированы восемь пациентов с COVID-19, выписали из «красной зоны» шестерых человек.
Стоит отметить, что в Южной Осетии темпы распространения коронавируса в июле стали самыми высокими за время пандемии.