Цхинвал, 29 июля, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 281 тестов на коронавирус, из которых 46 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 29 июля сообщила агентству «Рес».

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За время пандемии в республике выявили 4213 носителей SARS-CoV-2, из них 3644 выздоровели, в том числе 40 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 569 носителей коронавируса.

Днём ранее в Южной Осетии сообщили о 42 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 250 тестов. Выздоровевшими медики признали 15 человек.

Как рассказала журналистам Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике были госпитализированы восемь пациентов с COVID-19, выписали из «красной зоны» шестерых человек.

Стоит отметить, что в Южной Осетии темпы распространения коронавируса в июле стали самыми высокими за время пандемии.