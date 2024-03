Вашингтон, 29 июля, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель DaBaby представил клип на песню Giving What It's Supposed To Give (Даю то, что должен давать). Ролик доступен на его YouTube-канале с 29 июля.

Antonio Rull Рэп

В самом конце клипа рэпер «извинился» за своё высказывание о гомосексуалистах и ВИЧ-положительных людях, которое он произнёс на одном из последних концертов. «Не боритесь с ненавистью этой же ненавистью. Извините, что был собой, как и вы хотите иметь свободу быть собой», — написал он.

ИА REGNUM напоминает, что на концерте DaBaby попросил фанатов включить фонарики на телефоне — только тех, кто не является гомосексуалистом или ВИЧ-положительным человеком. После этого пользователи Сети требовали «отменить» рэпера.