Берлин, 29 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Компания Volkswagen вывела на тестовые испытания в Альпах электрический микроавтобус ID Buzz. Об этом сообщает портал Motor1.

Carscoops Volkswagen ID.BUZZ

Издание обнародовало изображения и видео, на которых показано тестирование ID Buzz. Разглядеть новинку мешает необычный камуфляж. Так, большая часть специальных накладок закрывает части кузова, где немецкий автопроизводитель попытался скрыть дизайн серийных фар и противотуманные фары.

Серийная версия ID Buzz будет представлена в 2022 году. Первоначально запланирован выход новинки на европейский рынок. В 2023 году в США будет представлена пассажирская версия ID Buzz.

Ранее компания Volkswagen представила новый купе-кроссовер Taigo, который создан на на той же «тележке» MQB A0, что и модель T-Cross.

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