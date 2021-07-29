Москва, 29 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Авиакомпания «Россия» получила разрешение на выполнение полётов в Египет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

Dmitry Terekhov Самолет авиакомпании «Россия»

«Россия» готова приступить к выполнению регулярных рейсов из Москвы на курорты Египта — Шарм-аль-Шейх и Хургаду с 9 августа. На основании решения оперштаба, авиакомпания получила в Росавиации соответствующие разрешения на выполнение регулярных рейсов из столицы РФ в курортные города арабской республики Египет», — сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности российских граждан авиакомпания заключила соглашение с АО «Шереметьево Безопасность» на предоставление соответствующих услуг в аэропортах египетских Шарм-аль-Шейха и Хургады.