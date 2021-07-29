Вашингтон, 29 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Сети появился ролик, демонстрирующий игровой процесс многопользовательских режимов Halo Infinite. Его опубликовали 29 июля на YouTube-канале издания IGN.

343 Industries Halo Infinite

В ролике показано, как две команды по четыре игрока сражаются друг с другом за наибольшее количество фрагов (убийств противника). В описании к видео говорится, что запись геймплея велась с консоли Xbox Series X.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, геймеры начали получать приглашение на участие в техническом тестировании многопользовательских режимов Halo Infinite. Старт теста запланирован на 29 июля 2021 года.