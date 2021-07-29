Белгород, 29 июля, 2021, 14:22 — ИА Регнум. Общий объём необходимых инвестиций для решения вопроса с водоотведением в Белгородской области — 11 млрд рублей. Такую сумму назвал 29 июля на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Вячеслав Гладков.

Steve Johnson Водоснабжение

Белгородские власти признают, что одна из самых больных и больших инфраструктурных проблем — стояние воды, особенно летом. По словам Вячеслава Гладкова, региону удалось переформатировать работу, аккумулировать средства, что позволит через год отчитаться, что «эту проблему решил».

"Но справиться самостоятельно с вопросом водоотведения для меня тяжеловато. У меня пять районов. В первую очередь это Старый Оскол — промышленный центр Белгородской области, там, где у нас горная металлургия, Губкин, Прохоровка, Белгород и Корочанский район. Общий объём необходимых инвестиций — 11 млрд рублей. Нам сейчас при распределении 4,4 миллиарда выделяют, но у меня общий объём 11 миллиардов. Если есть возможность, хотел попросить Вашей помощи в решении этого вопроса. Потому что вода и канализация — понятно, что не просто болезненные, а необходимые инфраструктурные решения, без которых мы получим достаточно сложную ситуацию», — отметил врио губернатора.

Президент поддержал работу белгородских властей.

«Вы всё правильно сейчас сказали, по этим направлениям нужно работать, этим нужно заниматься. Что касается воды, то Вы уже знаете, Белгородская область относится к территориям, малообеспеченным водными ресурсами. Поэтому это фундаментальная проблема, которую, безусловно, вам не решить без поддержки федерального центра. Над этим, так же как и над другими вопросами, которые Вы поставили, обязательно вместе поработаем», — пообещал Владимир Путин

Как сообщало ИА REGNUM, до 1 сентября 2021 года в Белгородской области установят 127 дополнительных станций обезжелезивания воды.