Таллин, 29 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В среду, 28 июля, в Нарве (северо-восточная Эстония) загорелась квартира многоэтажного дома на улице Вестервалли, пожарные прибыли на место происшествия с опозданием. Об этом сообщил ERR, отметив, что пожарные были заняты на тушении лесных пожаров в соседнем городе-курорте Нарва-Йыэсуу.

Цитата из х/ф «Письма мертвого человека». Реж. Константин Лопушанский. 1986. СССР Пожар

По сообщениям очевидцев, на месте происшествия случайно оказался спасатель из города Силламяэ. Именно он принял первые меры по спасению жильцов и подготовил пожарным вход в горящую квартиру. Из-за позднего прибытия пожарных двухкомнатная квартира полностью сгорела, дом оказался сильно задымлен.

По предварительным данным, возгорание началось из-за оставленного включенным утюга. Точную причину выявит дальнейшее расследование.

С 2008 года Спасательный департамент Эстонии (на него возложены не только спасательные, но и противопожарные обязанности) подвергся сокращению штатов. В настоящий момент его штат сокращен более чем на треть. В случае возникновения сразу нескольких очагов возгорания или чрезвычайного происшествия, спасатели-пожарные должны принять решение, какое из происшествий им следует ликвидировать первым.

В качестве решения государство создало систему добровольных помощников — пожарных и спасателей, которые бесплатно и в свободное от работы время могут тушить или предотвращать пожары.