На тушение пожаров в северо-восточной Эстонии не хватает пожарных
Таллин, 29 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В среду, 28 июля, в Нарве (северо-восточная Эстония) загорелась квартира многоэтажного дома на улице Вестервалли, пожарные прибыли на место происшествия с опозданием. Об этом сообщил ERR, отметив, что пожарные были заняты на тушении лесных пожаров в соседнем городе-курорте Нарва-Йыэсуу.
По сообщениям очевидцев, на месте происшествия случайно оказался спасатель из города Силламяэ. Именно он принял первые меры по спасению жильцов и подготовил пожарным вход в горящую квартиру. Из-за позднего прибытия пожарных двухкомнатная квартира полностью сгорела, дом оказался сильно задымлен.
По предварительным данным, возгорание началось из-за оставленного включенным утюга. Точную причину выявит дальнейшее расследование.
С 2008 года Спасательный департамент Эстонии (на него возложены не только спасательные, но и противопожарные обязанности) подвергся сокращению штатов. В настоящий момент его штат сокращен более чем на треть. В случае возникновения сразу нескольких очагов возгорания или чрезвычайного происшествия, спасатели-пожарные должны принять решение, какое из происшествий им следует ликвидировать первым.
В качестве решения государство создало систему добровольных помощников — пожарных и спасателей, которые бесплатно и в свободное от работы время могут тушить или предотвращать пожары.