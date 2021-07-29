Барнаул, 29 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Высокая пожароопасность (IV класса) сохранится в Алтайском крае с 30 июля по 2 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

34.mchs.gov.ru Лесной пожар

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В Угловском районе края с 31 июля по 2 августа ожидается чрезвычайная пожароопасность (V класса).

Как сообщало ИА REGNUM, чрезвычайную пожароопасность прогнозируют 29−31 июля в Волгоградской области.

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