Тюмень, 29 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. На окраине Тюмени сотрудники ФСБ нейтрализовали двоих террористов. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

Группа была обнаружена в ночь на 29 июля. При задержании бандиты оказали вооружённое сопротивление и были уничтожены.

По данным силовиков, эти граждане являлись членами одной из международных террористических организаций. Они планировали теракты в людных местах.