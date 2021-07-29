Москва, 29 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В заявлениях Центрального банка РФ о том, что рост кредитования оказывается одним из факторов падения темпов экономического роста, не просматривается логики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал выводы ЦБ РФ о том, что быстрое увеличение кредитования приводит к падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан.

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«Рост кредитования бизнеса нельзя считать фактором падения темпов экономического роста — здесь просто нет логики. Возможности дешевого кредитования — важнейшее условие развития бизнеса, — сказал Ковригин. — Другое дело с потребительскими кредитами. Необеспеченные, они могут создавать «мыльный пузырь». Но проблема регулирования потребительского кредитования решается не повышением ключевой ставки, а усилением требований к качеству банковских активов. Тем более что в последние годы большинство банков и так усилили требования к заемщикам в системе скоринга. Так что пузырей никаких нет!»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин рассказал, как политика Центрального банка РФ тормозит импортозамещение.