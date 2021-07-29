Москва, 29 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Сдерживая кредитование бизнеса, финансовые власти РФ сдерживают импортозамещение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал проект ЦБ РФ «Основные направления развития финансового рынка РФ на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», авторы которого сообщили, что быстрое увеличение кредитования приводит к появлению «пузырей» и разгону инфляции.

Иван Шилов ИА REGNUM Эльвира Набиуллина

«Быстрый рост кредитования сам по себе пузырей создавать не может! — возмутился экономист. — Кредитование бывает разным. Если мы говорим о кредитах бизнесу, то пузырей здесь создаваться не может. Такое кредитование не расширяет совокупный спрос и никак не может быть инфляционным фактором. Наоборот, оно даёт возможность производственным предприятиям осуществлять техническую и организационную модернизацию, масштабировать бизнес. Тем более что возможности для расширения российского бизнеса на внутреннем рынке пока ещё огромные: значительная часть потребления приходится на импортные товары. Сдерживая кредитование бизнеса, мы попросту сдерживаем импортозамещение, ограничиваем конкуренцию, предложение, а значит, наоборот, создаём инфляционный фактор».

Поэтому, как подчеркнул Ковригин, повышение ключевой ставки с целью сдерживания кредитования предпринимателей «весьма абсурдно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что Банку России пора бы уже озаботиться проблемами не только инфляции, но и экономического роста.