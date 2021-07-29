Минск, 29 июля, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Помощником президента Белоруссии Александра Лукашенко по Минской области назначен Владимир Калач, до этого находившийся на посту заместителя главы Комитета государственной безопасности (КГБ) республики. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

«Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко 29 июля рассмотрел кадровые вопросы. Глава государства назначил… Калача Владимира Викторовича — помощником президента — инспектором по Минской области», — говорится в сообщении.

При этом Владимир Калач занимал должность замглавы КГБ Белоруссии с июня 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что «Большой разговор» с журналистами и экспертами будет проведен президентом Белоруссии Александром Лукашенко 9 августа.