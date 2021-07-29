Кемерово, , 14:10 — REGNUM В Кемеровской области будет вестись трансляция с избирательных участков во время осенних выборов. Об этом ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя аппарата Общественной палаты Кузбасса Игорь Сажнев.

На выборах Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Но этим занимается избирком. Дело в том, что Общественная палата формирует пул только очных наблюдателей. Мы занимаемся их обучением, формированием различных списков партий, которые предлагают своих наблюдателей. У нас был круглый стол на этой неделе с политическими партиями и избиркомом. Выступала председатель Избирательной комиссии Кемеровской области Светлана Демидова, которая всем доложила, что будет обязательно видеонаблюдение», — уточнил Сажнев.

Отметим, что для обеспечения легитимного процесса голосования и защиты избирательных прав граждан в Кузбассе сформирован пул общественных наблюдателей. В пул общественных наблюдателей включены 6705 человек.