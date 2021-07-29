Москва, 29 июля, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Ещё год назад на мировом рынке газ был не в почете, цены на поставки в дальнее зарубежье едва окупали затраты российских производителей энергоресурсов. В 2021 году ситуация в корне изменилась, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Суровая зима, уверенный выход мировой экономики из рецессии и возможность оперативных поставок газа российскими компаниями европейским и азиатским потребителям по самым выгодным ценам сделали российский газ королем мирового энергорынка.

Нужно отметить, что февральский фьючерс на одну тысячу кубометров газа в Азии уже достиг $594. Цены растут, поставщики СПГ не успевают закрывать заказы и вся надежда густонаселённых стран ЕС и Азии возлагается на Россию.

Стабилизировать ситуацию в ЕС поможет запуск перед началом холодов «Северного потока — 2».

Уже однозначно, что в выигрыше окажутся Газпром и его акционеры. Акция российского газового гиганта — самая популярная среди российских частных инвесторов. Газпром очень недооценен из-за политических рисков.

За три месяца компания уже подорожала на 24% и ее капитализация, очевидно, будет уверенно повышаться. Расчетная приемлемая экспортная цена Газпрома в 2021 году составляет $170, в реальности цены уже в два-три раза выше. Это триумф назло всем геоэкономическим оппонентам России», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, спотовые цены на газ приблизились к стоимости $500 за 1 тыс. кубометров после отказа Газпрома увеличивать поставки газа через Украину.

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