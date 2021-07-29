Кишинёв, , 14:11 — REGNUM Молдавия временно отозвала своего посла в России Владимира Головтюка для консультаций. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба молдавского министерства иностранных дел и европейской интеграции.

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«Министерство иностранных дел и европейской интеграции вызвало в Кишинёв посла Владимира Головатюка на неопределённый период для консультаций и оценки деятельности дипломатической миссии», — говорится в сообщении министерства.

В молдавском ведомстве добавили, что также планируется обсудить поведение посла.

Стоит отметить, ранее молдавские СМИ сообщили, что одна из сотрудниц молдавского посольства в Москве якобы обвинила Головтюка в сексуальных домогательствах.