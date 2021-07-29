Таллин, 29 июля, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Анастасия Щербаченя, которая последние два года признавалась лучшей футболисткой Белоруссии, решила завершить свою игровую карьеру. Об этом сама спортсменка заявила на своей странице в Instagram.

Rfs.ru Футбол

В момент завершения карьеры она выступала за ФК «Вапрус» города Пярну (западная Эстония). В будущем Щербаченя намерена сосредоточиться на работе тренером команды девушек в том же клубе.

«Вот и пришло время завершить маленькую жизнь под названием футбол. Да это целых 17 лет тренировок, соревнований, встреч с новыми людьми, дружбы, тренеров, контрактов», — написала 31-летняя футболистка.

Щербаченя решила завершить карьеру из-за травмы колена. Последний матч белорусская футболистка за «Вапрус» провела 24 июля против другого эстонского женского клуба «Саку Спортинг» (2:3) и на 90-й минуте забила гол.

Щербаченя приехала в Эстонию в 2016 году и начала выступать за ФК «Пярну», в составе которого дважды стала чемпионом Эстонии и один раз — обладателем кубка страны. Последние три сезона защищала цвета «Вапруса».

На данный момент «Вапрус» занимает четвертое место в высшей лиге эстонского первенства.