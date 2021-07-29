Самара, 29 июля, 2021, 14:10 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате ДТП с большегрузом МAN в Самарской области. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Сообщается, что 29 июля в Кинельском районе на 19-м километре трассы Кинель-Богатое-Борское произошло столкновение трех автомобилей Peugeot, Renault Sandero и большегруза МAN.

«Погибли водитель и два пассажира Renault Sandero», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в результате ДТП с грузовиком пострадали две девушки.