Балаковский район, Саратовская область, 29 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В Саратовской области расследуют уголовное дело, возбужденное после гибели на пожаре пяти человек, по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар в доме

Трагедия произошла около часа ночи 29 июля в селе Наумовка Балаковского района. После тушения частного дома пожарные обнаружили тела 60-летнего хозяина жилища, его 62-летней супруги, а также троих их внуков (мальчики 4 и 9 лет, девочка 1 год 8 месяцев).

Причины смерти погибших установят с помощью судебно-медицинских экспертиз. Также предстоит выяснить из-за чего возник пожар. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, информация о возгорании дома в селе Наумовка поступила в дежурную часть МЧС Саратовской области в 23:55 по местному времени. В 00:47 пожар был локализован на площади 88 квадратных метров. В 01:48 огонь был полностью потушен.

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