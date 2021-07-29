Ульяновск, 29 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявлено ещё 258 носителей коронавируса и зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из сведений оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Стопкоронавирус.рф Данные оперативного штаба на 29 июля

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По данным на 29 июля, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 65 108 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 258.

Вылечились 60 822 пациента, из них за последние сутки выписан 221 человек. Доля выздоровевших составила 93,41%.

При этом в Ульяновской области жертвами COVID-19 стали ещё семь человек — всего в регионе скончались 1968 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Ульяновскую область поступила антиковидная однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» — всего 5216 доз.