Бисерть, Свердловская область, 29 июля, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела о гибели двухлетнего мальчика-инвалида в Бисерти (Свердловская область). Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Kremlin.ru Александр Бастрыкин

Бастрыкин поручил сообщить ему о всех обстоятельствах инцидента. Ход расследования находится на личном контроле руководителя.

Ребёнок скончался 24 июля, захлебнувшись в бочке с водой. За мальчиком присматривала его 16-летняя сестра. Дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Следственного комитета взял на контроль расследование дела о жестоком убийстве молодой женщины в Самаре.