Киев, 29 июля, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля совершит рабочую поездку в подконтрольную Киеву часть бывшей Донецкой области.

President.gov.ua Владимир Зеленский в Донбассе

Об этом сообщила местная администрация.

Подробности относительно визита Зеленского в Донбасс пока не сообщаются.

Накануне в украинских СМИ появилась информация, что 30 июля Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет выездное заседание на подконтрольной территории Донбасса, в Краматорске. Согласно источникам, в ходе заседания будут рассмотрены как энергетические вопросы, так и ситуация на линии соприкосновения, а также комплекс вопросов, связанных с охраной государственной границы.