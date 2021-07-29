Белгород, , 14:05 — REGNUM С предложением о строительстве суворовского училища обратился 29 июля врио губернатора Вячеслав Гладков Белгородской области к президенту России Владимиру Путину.

Курсанты Суворовского училища Дарья Драй © ИА REGNUM

Вячеслав Гладков уточнил, что тему строительства училища он обсуждал с белгородским сенатором Николаем Рыжковым. В военно-учебном заведении смогут учится дети из близлежащих регионов.

«Тема патриотизма для Белгородской области имеет особое значение — Прохоровка, Курская дуга. Очень хочется, конечно, опять какие-то найти точки соприкосновения, которыми эти тему развить. Выхожу с просьбой к Вам как к Главнокомандующему: разрешите строительство суворовского училища. Вокруг есть большое количество военных училищ — в Воронеже, Орле, Московской области. Дети, которые будут учиться у нас в суворовском училище, будут затем поступать в военные училища близлежащих регионов», — предложил врио губернатора.

В России сейчас действует 14 суворовских училищ.