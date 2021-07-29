Воронеж, 29 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Пушкинский сквер в центре Воронежа оказался под угрозой уничтожения. Сообщение об этом появилось в группе «Пешком по Воронежу» в «Вконтакте» 29 июля.

Сергей Золотых Воронеж

«Когда-то я писал статью про то, что Пушкинский сквер, за счет великолепного фасада оперного театра, прекрасных высоких деревьев и соседства с главной площадью города — является одним из самых красивых скверов в Европе. А теперь приходится писать, что этот сквер прямо напротив областного правительства — погибает. Сохнет трава и цветы, но что самое страшное — сохнут и погибают красивые раскидистые высокие клены. Вот это настоящая трагедия для города!» — написал общественник Вячеслав Минаков.

По данным Минакова, в сквере после обновления сделали автополив, однако его, утверждает общественник в 2021 году ни разу не включали. Причина, по мнению общественника, в том, что «сквер от города полностью перешел области, и область забыла, что за ним нужен уход».

»Вот так просто, можно просто забыть и потерять один из самых красивых скверов в Европе, в самом центре Воронежа! Чувствуется эффективность государственного управления? Направил запрос губернатору Гусеву по этой вопиющей ситуации», — добавил Минаков.

Реконструкцию Пушкинского сквера в центре Воронежа провели в 2019 году, работы обошлись бюджету в 38,1 млн рублей.